Концерт Xolidayboy под Волгоградом отменили после жалобы участника СВО

После жалобы участника СВО и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной отменили концерт артиста Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в городе Волжском. Об этом сообщает волгоградское издание oblvesti.ru.

Концерт под Волгоградом должен был пройти 19 ноября. Площадка перенесла выступление на начало декабря, сославшись на плохое самочувствие певца.

«В мой родной город Волгоград едет известный исполнитель Xolidayboy. Этот человек снимает видео и говорит, что он украинец, и закусывает салом. Далее он красит стрелки, красит губы и говорит молодежи, что это нормально. Мы не хотим видеть таких людей в нашем городе», — сказал военнослужащий в своем обращении.

Мизулина поддержала его и напомнила, что шоу было намечено на день празднования 81-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом.

«Солидарна с его позицией. Примечательно, что концерт назначен на дату начала Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» в годы Великой Отечественной войны», — написала она.

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