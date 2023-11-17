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Сестра режиссера Марлена Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже

Mash: сестра режиссера Хуциева обвинила врачей в краже, но извинилась

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сестра советского режиссера Марлена Хуциева («Мне двадцать лет», «Июльский дождь») обвинила врачей скорой помощи в краже, но после извинилась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

86-летняя Ирина Хуциева в последние недели часто вызывает к себе медиков из-за плохого самочувствия. В последний раз, уточняет канал, после стабилизации состояния и отъезда врачей женщина снова позвонила на номер 103, чтобы заявить, что после визита бригады у нее из квартиры якобы исчез кошелек с крупной суммой.

На следующий день, по данным канала, Хуциева позвонила снова, извинилась и рассказала, что нашла кошелек у себя дома.

Накануне телепродюсера Актана Суюншалина госпитализировали в Москве после того, как мужчина отравился сушеными мухоморами.

По данным издания, 13 ноября 51-летний Суюншалин съел грибы и ему стало плохо. Супруга продюсера вызвала скорую помощь, и врачи увезли мужчину в больницу. На момент госпитализации он находился в тяжелом состоянии.

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