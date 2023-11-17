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Песков рассказал о возможности поездки Моргенштерна* на Донбасс

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что он не поклонник Моргенштерна

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MORGENSHTERN

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении к творчеству рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и возможности его поездки на Донбасс. Об этом он рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна, но из тех крох, что я знаю, могу заключить, что не являюсь поклонником его творчества. Если гипотетически представить поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности, потому что там парни крепкие и суровые», — заявил представитель Кремля.

Он также назвал неуместным предположение, что в обмен на поездку на Донбасс Моргенштерну могут быть предоставлены какие бы то ни было гарантии от государства.

В недавнем интервью журналистка Ксения Собчак предложила рэперу создать правильный социальный проект, чтобы вернуться в РФ. Она также спросила его, не хочет ли он выступить на Донбассе, в ответ на что Моргенштерн признался, что мечтает снова побывать в России, однако опасается делать конкретные политические заявления.

Ранее Эрнст и Любимова предложили создать «ИнтерВидение».

*  признан в РФ иностранным агентом
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