У Алсу нашли тату в неожиданном месте

У певицы Алсу нашли татуировку в неожиданном месте. Об этом сообщает издание «7 дней».

Рисунок на теле звезды заметили во время праздничного мероприятия по случаю дня рождения певицы Юлии Ковальчук. Алсу была одета в широкие черные брюки палаццо и топ с вырезами на талии, позволявшими увидеть тату в виде надписи чуть ниже груди.

Что именно написано на татуировке, неизвестно. Поклонники знают только об одной татуировке Алсу — еще в начале карьеры она нанесла на поясницу изображение Купидона.

Накануне телеведущая Ксения Бородина сравнила желание делать тату и пластику с болезнью. Бородина уточнила, что спокойно относится к пластике, когда это в меру. Она считает ненормальным, когда такие походы превращаются в «агонию».

Ранее группу «На-На» уличили в плагиате хита «Фаина».