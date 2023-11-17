Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Алсу нашли тату в неожиданном месте

У певицы Алсу нашли татуировку-надпись ниже груди

close
100%
alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У певицы Алсу нашли татуировку в неожиданном месте. Об этом сообщает издание «7 дней».

Рисунок на теле звезды заметили во время праздничного мероприятия по случаю дня рождения певицы Юлии Ковальчук. Алсу была одета в широкие черные брюки палаццо и топ с вырезами на талии, позволявшими увидеть тату в виде надписи чуть ниже груди.

Что именно написано на татуировке, неизвестно. Поклонники знают только об одной татуировке Алсу — еще в начале карьеры она нанесла на поясницу изображение Купидона.

Накануне телеведущая Ксения Бородина сравнила желание делать тату и пластику с болезнью. Бородина уточнила, что спокойно относится к пластике, когда это в меру. Она считает ненормальным, когда такие походы превращаются в «агонию».

Ранее группу «На-На» уличили в плагиате хита «Фаина».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий