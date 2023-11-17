Эрнст и Любимова предложили создать «ИнтерВидение»

Министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+» (или «ИнтерВидение»). Прошу Вас, уважаемые коллеги, поддержать нашу инициативу», — обратилась она к главам официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам Любимовой, Россия выступает за разнообразие культур в многополярном мире и потому хочет запустить сразу два новых формата сотрудничества.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уточнил, что конкурс должен стать ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — пообещал он.

Весной 2023 года в Госдуме предложили создать аналог «Евровидения» с артистами из дружественных стран.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

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