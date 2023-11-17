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В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Михайлова: у Соломина после инсульта начали работать рука и нога

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Василий Малышев/РИА Новости

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала об изменении в состоянии госпитализированного худрука театра — 88-летнего Юрия Соломина. Ее цитирует kp.ru.

По словам Михайловой, у Соломина начали работать отнимавшиеся после инсульта конечности, но он пока остается в больнице.

«Врачи говорят, он в стабильно тяжелом состоянии. Но левая рука и нога уже действуют. Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать. Я не медик. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Ухудшения нет. И, наверное, лучше, когда Юрий Мефодьевич находится в больнице под наблюдением врачей», — сказала она, добавив, что театр поддерживает постоянную связь с худруком и получает от него распоряжения.

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Он упал во дворе своего дома в центре Москвы, «скорую помощь» вызвал его водитель.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пнемония.

Ранее Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике.

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