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Михалков не захотел обсуждать поездки Пугачевой в Россию

Михалков пожелал Пугачевой здоровья, отказавшись комментировать ее поездки в РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский режиссер Никита Михалков отказался обсуждать поездки певицы Аллы Пугачевой за границу и обратно в родную страну, при этом пожелав исполнительнице крепкого здоровья. Слова сценариста и продюсера передает ТАСС.

Михалков принял участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, который проходит в период с 16 по 18 ноября. Во время мероприятия журналисты поинтересовались у режиссера, что он думает о передвижениях Пугачевой по стране и за ее пределами.

«Она не интересна мне. Я же не вагоновожатый», — иронично ответил продюсер.

Тем не менее он пожелал певице здоровья, но больше не смог подобрать слов для описания отношения к коллеге по шоу-бизнесу.

4 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что принадлежащий Пугачевой автомобиль Rolls Royce заметили в Твери. Как отмечалось в материале, фотография транспортного средства была сделана накануне.

В тот же день директор певицы Елена Чупракова подтвердила, что исполнительница вернулась в Россию еще 2 ноября. Однако уже через три дня Пугачева вновь улетела за границу.

Ранее стало известно, что Пугачева могла тайно записать в России новый музыкальный альбом.

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