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Валерия «страдает» из-за блока на мат

Певица Валерия заявила, что у нее есть блок на мат

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Личный архив Валерии

Певица Валерия призналась в YouTube-шоу «Музлофт», что вообще не использует мат.

Валерия объяснила, что у нее стоит блок на бранную лексику. Звезда даже не может выговорить нецензурные слова. По словам артистки, из-за этого она порой испытывает трудности в общении.

«Я от этого очень страдаю. Потому что у всех вокруг этого блока нет. И всем хорошо, нормально. И все считают, что я какая-то немножко чудненькая. Так сложилось. Но мне и так хорошо», — заключила певица.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. Они поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В октябре Валерия рассказала, что не простит измену мужу. Артистка заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет. Она объяснила, что измена — это в первую очередь ложь своему партнеру и предательство доверия. Звезда не намерена терпеть любой обман в браке.

Ранее Валерия рассказала, почему стала меньше уделять внимания Пригожину.

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