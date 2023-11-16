Наталья Штурм рассказала, за сколько продает свое нижнее белье

Певица Наталья Штурм призналась в беседе с «Пятым каналом», что продает свое нижнее белье в интернете.

Штурм отметила, что цена ее товара варьируется от степени поношенности, но средний ценник белья составляет €400 за штуку. Артистка отметила, что покупатели предлагают очень большие суммы за трусы, которые она очень долго носила.

Штурм уточнила, что не только она занимается продажей использованного нижнего белья. Она назвала такую тенденцию «мировым трендом». В пример она привела Японию, где, по словам звезды, на улицах стоят автоматы с ношеными женскими трусами. Она сравнила такой бизнес с продажей автографов, CD-дисков или афиш.

Штурм добавила, что никого намерено не ищет. Мужчины сами ей пишут с предложением купить у нее поношенное белье.

«Покупатель хочет быть эмоционально ближе. И, видимо, поэтому для них это ценно, что у них под подушкой будет лежать белье любимой певицы, или актрисы, или артистки. Это, как правило, одинокие мужчины, которые так и называются — коллекционеры. Они понимают, что вряд ли им получится увидеться, а вот иметь дома такой подарок — это ценно», — рассказала певица.

По словам Штурм, ее клиенты настойчиво просят, чтобы это всегда было максимально изношенное белье. Она уточнила, что такие «коллекционеры» не останавливаются на одной звезде. Лично у Штурм они узнавали, кто еще может продать им свои трусы.

Ранее Лолита пошла к психиатру после песни Григория Лепса.