Балерина Лиепа отреагировала на угрозу лишить ее гражданства Литвы

Балерина Илзе Лиепа заявила в беседе с РИА Новости, что не может изменить свою позицию о России, несмотря на угрозы литовских властей лишить ее гражданства.

Лиепа считает, что сейчас наступило время, когда нельзя молчать. Поэтому она высказывала и продолжит высказывать свою позицию. Артистка отметила, что любит Россию и поддерживает своего президента.

«И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться», — сообщила балерина.

13 ноября сообщалось, что Илзе Лиепу хотят лишить литовского паспорта. По мнению МВД Литвы, ее заявления можно расценить как «дискредитацию государства».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ответственные органы страны вправе рассмотреть вопрос о лишении гражданства Лиепы, поскольку ее высказывания о ситуации на Украине противоречат «не только позиции государственных институтов, но и литовского общества».

У Лиепы двойное гражданство — и российское, и литовское. При этом литовский паспорт она получила только в 2000 году, поскольку больше десяти лет танцевала с литовским партнером по сцене. В марте 2022 года Лиепу внесли в «черный список» Латвии с запретом въезда в страну на неопределенный срок.

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