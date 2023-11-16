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Лолита пошла к психиатру после песни Григория Лепса

Певица Лолита призналась, что завидовала успеху песен Лепса

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская назвала зависть своим тяжелым заболеванием. Об этом сообщает издание utro.ru.

Милявская вспомнила, как пьяной пошла в караоке бар. Звезда «за секунду стала трезвой», увидев, что все люди в заведении пели только песни Григория Лепса. По словам артистки, даже наутро ей было «невыносимо» из-за негативного чувства.

«Я зацепила «жабу». Это зависть — я позавидовала Грише. И потом пошла даже с этим к психиатру», — сообщила исполнительница.

Лолита Милявская начала свою карьеру в 1985 году в театре Александра Беляева. Позже она начала работать в Одесской филармонии, где познакомилась с Александром Цекало. В 1985 году Цекало и Милявская создали поп-группу «Кабаре-дуэт «Академия».

В 2000-м Лолита стала заниматься сольной карьерой и выпустила песню «Цветочки». В 2003-м артистка дала первый большой сольный концерт — «Шоу разведенной женщины».

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Некоторым поклонникам Милявской не понравился выбор пары для дуэта.

Ранее Лолита вспомнила, как бывший возлюбленный сравнил саркофаг с ванной.

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