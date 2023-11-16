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Шоу «Танцы на ТНТ» поборются за звание лучшего танцевального шоу

На премии Russian Open Dance Awards назовут лучшее танцевальное шоу на ТВ

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Предоставлено пресс-службой «ROD AWARDS»

Четыре танцевальных шоу федеральных телеканалов России вошли в список номинантов Национальной танцевальной премии Russian Open Dance Awards, которая пройдет 21 декабря 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«21 декабря будут отмечены лучшие танцевальные телепроекты, которые предоставили уникальный шанс как начинающим, так и профессиональным танцорам и танцевальным коллективам различных направлений показать свои таланты широкой аудитории», — отметила генеральный продюсер премии Мария Уточкина.

Участниками станут шоу «Dance Революция» (Первый канал), «Танцы на ТНТ» (ТНТ), «Танцы со звездами» («Россия 1») и «Большие и маленькие» («Россия — Культура»).

Всего на Russian Open Dance Awards будет 40 номинаций, которые соберут всех представителей индустрии — танцоров, хореографов, постановщиков, организаторов фестивалей, создателей обучающих программ, федеральные телеканалы и других.

Организаторы отмечают, что победитель станет обладателем одной из самых сложных, тяжелых и дорогих наград среди существующих премий. Она исполнена из сплава цинка, алюминия, меди и покрыта сплавом из 8-каратного золота.

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