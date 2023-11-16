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Константин Эрнст анонсировал фильм в духе Куросавы с аватарами советских актеров

Продюсер Эрнст рассказал о фильме с аватаром Владимира Высоцкого

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст заявил о намерении снять фильм в духе «Семи самураев» Акиры Куросавы. Об этом пишет kp.ru.

Двое актеров будут современные, а остальных пятерых мы планируем включить в картину, задействуя их образы, – это будут великие советские актеры в их лучшие годы. Мы уже отрабатывали эту технологию. Но загвоздка в том, что кроме образа аватара нужен актер, который будет им управлять», — рассказал Эрнст.

По словам продюсера, эта идея будет реализована, если найти актеров, которые по таланту будут соответствовать тем, кто дал свой образ для аватара. Одним из таких персонажей станет бард Владимир Высоцкий, чей образ воссоздадут при помощи компьютерных технологий. Имена других культовых артистов продюсер оставил в тайне.

Ранее Константин Эрнст предложил отправить кинохудожников в космос, чтобы они вытащили россиян в будущее.

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