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Мошенники обокрали актрису сериала «Солдаты»

Актрису сериала «Солдаты» Марию Говорову обокрали в Москве

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mariiagovorova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве мошенники обокрали актрису сериалов «Солдаты», «Пятницкий» и «Красивая жизнь» Марию Говорову, на протяжении трех месяцев они оплачивали свои заказы на различных сайтах с помощью ее карты. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его словам, актриса обратилась в полицию 13 ноября. Она обнаружила действия мошенников, когда проверила баланс в приложении банка.

«Поступило заявление от 46-летней жительницы Москвы о том, что неизвестное лицо совершило списание денежных средств в размере 36 тыс. рублей в период времени с августа по ноябрь 2023 года», — рассказал источник.

Говорова уточнила, что свою карту она не теряла и никому не давала ее. Сотрудники полиции проводят проверку.

Мария Говорова — актриса Московского драматического театра «АпАРТе» и Московского театра на Таганке. Она также снялась в нескольких фильмах и сериалах, в том числе, в картинах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты», «Служба доверия», «Любовь и прочие глупости», «Пятницкий», «Дневник доктора Зайцевой» и многих других.

Telegram-канал 112 до этого сообщал, что в Москве вор-домушник украл деньги и драгоценности из коттеджа директора строительной фирмы. Он также угнал электромобиль Porsche.

Ранее сообщалось, что в сети обсуждают фото 47-летней звезды «Клона» в купальнике.

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