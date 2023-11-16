Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Константин Эрнст предложил отправить кинохудожников в космос, чтобы они вытащили россиян в будущее

Продюсер Константин Эрнст призвал отправить художников в космос первыми

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст призвал отправить кинохудожников в космос первыми. Об этом пишет mk.ru.

«Голливудское кино перестало иметь кумулятивный эффект. Сейчас у нас есть возможность посредством кино проговорить время. Поэтому, я считаю, художники первыми должны отправиться в космос, чтобы вытащить всех за собой в будущее», — заявил Эрнст.

Он выразил мнение, что сейчас люди воспринимают книги лишь как повод для хорошего фильма. Продюсер считает, что голливудское кино «просело» в начале 20-го века, потому что шоураннеры сделали ставку на подростков. Эрнст напомнил, что в свое время именно фильмы вытащили США из периода Великой депрессии. Продюсер убежден, что сейчас люди нуждаются в поведенческом объяснении. А с этой функцией, по мнению продюсера, лучше всего справляется именно кино.

Ранее Инстасамка насобирала штрафов на 60 тысяч рублей на новом Mercedes.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий