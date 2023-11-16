Константин Эрнст предложил отправить кинохудожников в космос, чтобы они вытащили россиян в будущее

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст призвал отправить кинохудожников в космос первыми. Об этом пишет mk.ru.

«Голливудское кино перестало иметь кумулятивный эффект. Сейчас у нас есть возможность посредством кино проговорить время. Поэтому, я считаю, художники первыми должны отправиться в космос, чтобы вытащить всех за собой в будущее», — заявил Эрнст.

Он выразил мнение, что сейчас люди воспринимают книги лишь как повод для хорошего фильма. Продюсер считает, что голливудское кино «просело» в начале 20-го века, потому что шоураннеры сделали ставку на подростков. Эрнст напомнил, что в свое время именно фильмы вытащили США из периода Великой депрессии. Продюсер убежден, что сейчас люди нуждаются в поведенческом объяснении. А с этой функцией, по мнению продюсера, лучше всего справляется именно кино.

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