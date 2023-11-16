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Экс-участник «Фабрики звезд» признался, что купил себе место на телешоу

Певец Алексей Хворостян заявил о продажности шоу «Фабрика звезд»

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Алексей Хворостян/VK

Певец и бывший участник шоу «Фабрика звезд» Алексей Хворостян в интервью Яне Чуриковой признался, что купил себе место на проекте.

«На «Фабрику звезд» я попал за деньги. Там куплено вообще все!» — воскликнул Хворостян.

В студии звезда рассказал, как из проекта выгнали одну из конкурсанток. По мнению аналитиков, речь пошла о Согдиане, которая не вошла в тройку победителей шестого сезона шоу. Хворостян считает, что девушку «слили» шоураннеры проекта. После окончания сезона Хворостян женился на продюсере Елене Вилючинской. Девушка заявила, что тоже могла попасть на шоу, однако ее место заняла певица Сати Казанова.

Незадолго до этого Влад Соколовский рассказал, как воспользовался «блатом» на «Фабрике звезд». Музыкант признался, что использовал блат на проекте, чтобы обойти очередь на прослушивание.

Ранее Собчак высказалась о запрете концертов Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Дубае.

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