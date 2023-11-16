Сергей Шнуров опроверг тайный переезд в Германию: «Не собирался»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в беседе с ТАСС, что живет в России.

«Я никуда не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», — посетовал музыкант.

Недавно мать бывшей помощницы Шнурова Анастасии Кулигиной Валентина заявила, что певец тайно переехал в Германию со своей семьей. Женщина рассказала kp.ru, что артист приобрел там недвижимость и перевез свои вещи.

Она отмечала, что Шнуровы большую часть времени проживают в Германии, оставив в России только обслуживающий персонал. Анастасия начала перевозить вещи работодателей в другую страну осенью 2022 года, включая домашних животных и драгоценности.

Кулигина также добавила, что не знает причину переезда.

«Может быть, из-за специальной операции они решили поехать туда, как и другие? У жены Шнурова папа — миллиардер. У них есть деньги, почему бы и нет? По-моему, они и сейчас там», — предположила она

Издание kp.ru подчеркивает, что Анастасия Кулигина обвиняется в краже 5,5 млн рублей у работодателя.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе не заплатил налоги в России.