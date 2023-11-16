Инстасамка насобирала штрафов на 60 тысяч рублей на новом Mercedes

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) получила за три месяца 29 штрафов за превышение скорости и неоплаченную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сумма штрафов составляет 60 тыс. рублей. При этом на данный момент, отмечает издание, пять штрафов числятся в задолженностях.

В конце июля Зотеева похвасталась, что супруг подарил ей машину Mercedes-Benz V300D 4Matic за 30 миллионов рублей.

Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила свадьбу, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Еропкин сделал предложение во Франции. Известно, что певица не позвала своего отца на торжество, который перестал с ней общаться после ее ухода из дома.

В конце апреля 2022 года сообщалось, что Инстасамка разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае. Звезда социальных сетей показала фото поврежденного транспортного средства красного цвета. Рядом находился покореженный столб.

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