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Следующая часть «Мстителей» осталась без режиссера

Режиссер Дестин Дэниел Креттон отказался от кресла постановщика «Мстителей»

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Marvel

Режиссер Дестин Дэниел Креттон решил оставить работу над фильмом «Мстители: Династия Канга», чтобы сосредоточиться на других проектах Marvel. Об этом сообщает Deadline.

Издание подчеркивает, что Креттон уходит из проекта на дружественной ноте: он не только продолжит сотрудничать с компанией, но и ведет переговоры по новым фильмам.

Сейчас постановщик занят в сериале «Чудо-человек» для Disney+, который делает в соавторстве с шоураннером Энрю Гестом. В этом шоу Креттон выступит исполнительным продюсером и режиссером первых двух эпизодов. Помимо этого, Креттон работает над сиквелом «Шан-Чи и легенда десяти колец», который собрал в только в домашнем прокате более $432 млн.

Как сообщал Deadline, фильмы «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в США с разницей всего в полгода в 2025 году — 2 мая и 7 ноября. Они завершат шестую фазу кинематографической вселенной MCU.

Мировая премьера последнего на данный момент супергеройского фильма «Мстители: Финал» состоялась 18 апреля 2019 года.

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