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Боярский рассказал, почему избавился от бизнеса в России

Актер Михаил Боярский признался, что передал свои доли в бизнесе жене брата

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Global Look Press

Актер и певец Михаил Боярский признался в беседе с mk.ru, что передал супруге своего брата Елене Косцовой в качестве наследства свои доли в компании.

«Я никогда не был бизнесменом. Ни уход, ни приход не влияют на экономику ни семьи, ни города. Я никогда не принимал там активного участия. Я там был как член семьи, как родственник», — заявил звезда.

Боярский подчеркнул, что вышел из бизнеса исключительно по этическим соображениям — «чтобы женщина, которая осталась без мужа, имела какие-то средства для существования».

При этом актер добавил, что сейчас его сильнее беспокоит положение «Зенита».

«Надеюсь, что 25-го числа в Сочи мы выиграем, дух Петербурга, который поддерживает «Зенит», не упадет, и мы снова станем чемпионами страны», — отметил он

Накануне сообщалось, что звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» летом переписал свои 30% в организации «Лайт», занимающейся арендой и управлением имуществом, на своего родственника Николая Боярского. В октябре артист отдал долю бизнеса «Хаус-Маркет» (аренда и управление имуществом) некой Альфие Тенишевой, а в ноябре часть Боярского в компании «Автотранс» досталась Елене Косцовой.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров перевез в Германию кошек.

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