«Спела с сыном Киселева»: продюсер объяснил популярность Люси Чеботиной

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с news.ru предположил, что Люся Чеботина обрела популярность после начала отношений с ЮрКиссом (Юрием Киселевым).

«Она написала дуэтную песню, спела с сыном Киселева. После этого она попала в эфир, в ротацию, и поэтому дело здесь в удачном сотрудничестве с лейблом его сыновей, то есть они вложили денег в ее раскрутку как своего артиста. И после этого она прогремела именно на Россию, так она была не особо популярна», — отметил Рудченко.

Он считает, что значительной частью своего успеха певица обязана сотрудничеству с сыновьями собственника «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. При этом, по словам Рудченко, Чеботина пишет достаточно хитовые песни и обладает хорошим голосом.

В октябре Чеботина объяснила, почему никогда не снимется в романтических реалити-шоу. Она считает, на программах по типу «Холостяка» или «Замуж за Бузову» невозможно найти любовь. Она назвала подобные шоу «абсолютным фейком». Певица заявила, что не верит в любовь на экране.

Ранее Саша Круглова назвала SHAMAN тщательно продуманным бизнес-проектом.