«Приносит большие деньги»: Саша Круглова раскрыла секрет успеха SHAMAN

Певица Саша Круглова в разговоре с порталом «Утро.ру» раскрыла секрет успеха певца SHAMAN.

«Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы. Они-то и показали, что сейчас на сцене не хватает артистов с патриотическими песнями. Нужно было нечто такое, что сплотило бы народ, как в годы Великой Отечественной», — пояснила Круглова.

Певица считает, что непростая политическая обстановка в России послужила хорошим катализатором развития творчества SHAMAN. Круглова считает, что певец сейчас «на коне», потому что нации нужны «духовные скрепы на всех уровнях». Исполнительница заверила, что всего за два года SHAMAN смог окупить все вложения и сейчас приносит стабильную прибыль.

«Коллеги судачат, что недавно для компании, которая считается нашим национальным достоянием, он пел якобы за 50 млн рублей. Это огромный для нашей страны гонорар, невероятный», — резюмировала Круглова.

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