Сергей Шнуров перевез в Германию кошек

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе со своей семьей. По информации, полученной от матери бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентины изданием KP.RU, артист приобрел там недвижимость и перевез свои вещи.

По словам Валентины Кулигиной, Шнуровы большую часть времени проживают в Германии, оставив в России только обслуживающий персонал. Анастасия начала перевозить вещи работодателей в другую страну осенью 2022 года, включая домашних животных и драгоценности. Кулигина рассказала: «Я была там дважды. В первый раз провела неделю. Настя нанимала людей для сборки мебели и уборки дома. Они мыла окна, делали все необходимое».

Она также добавила, что не знает причину переезда. «Может быть, из-за специальной операции они решили поехать туда, как и другие? У жены Шнурова папа - миллиардер. У них есть деньги, почему бы и нет? По-моему, они и сейчас там», — предположила Кулигина.

Ранее дочь певца Сергея Шнурова сообщила в личном блоге, что пострадала во время поездки на такси. По словам Серафимы Шнуровой-Астаниной, она уже выходила из автомобиля, однако водитель не стал ее ждать.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».