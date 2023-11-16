Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Шнуров перевез в Германию кошек

KP. RU: музыкант Сергей Шнуров перевез в Германию кошек и золотые украшения

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе со своей семьей. По информации, полученной от матери бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентины изданием KP.RU, артист приобрел там недвижимость и перевез свои вещи.

По словам Валентины Кулигиной, Шнуровы большую часть времени проживают в Германии, оставив в России только обслуживающий персонал. Анастасия начала перевозить вещи работодателей в другую страну осенью 2022 года, включая домашних животных и драгоценности. Кулигина рассказала: «Я была там дважды. В первый раз провела неделю. Настя нанимала людей для сборки мебели и уборки дома. Они мыла окна, делали все необходимое».

Она также добавила, что не знает причину переезда. «Может быть, из-за специальной операции они решили поехать туда, как и другие? У жены Шнурова папа - миллиардер. У них есть деньги, почему бы и нет? По-моему, они и сейчас там», — предположила Кулигина.

Ранее дочь певца Сергея Шнурова сообщила в личном блоге, что пострадала во время поездки на такси. По словам Серафимы Шнуровой-Астаниной, она уже выходила из автомобиля, однако водитель не стал ее ждать.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий