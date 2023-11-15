Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на три собственных источника.

О назначении стало известно 15 ноября, официально об этом пока не объявлялось.

На посту генерального директора Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Уточняется, что Урин покинет пост по собственному желанию.

Накануне Мариинский театр получил пять высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» за работы минувшего сезона.

Мариинка получила премию за лучший спектакль в оперном театре за спектакль «Набукко», ее вручили режиссеру театра Анне Шишкиной. Исполнитель партии Набукко, солист труппы Ариунбаатар Ганбаатар также получил награду. Театр получил еще три премии за балетные работы.

Ранее Марат Башаров заявил о своих экстрасенсорных способностях.