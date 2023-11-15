Киркоров выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров на церемонии вручения премии «Главные лица» в театре имени Пушкина признался, что выступит в кабаре, где звезды танцуют обнаженными. Видеозапись выступления опубликовал Telegram-канал «Самые сливки».

По словам Киркорова, в театре-кабаре Crave он хочет показать результаты своих многочисленных пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова.

«Когда я занялся своим внешним видом, я еще не думал о театре, но, когда я понял, что изменения настолько очевидны, что их должны видеть не только близкие люди, но и те, кто за мной следят», — поделился певец.

Киркоров уточнил, что впервые выступит в кабаре 30 апреля и будет его резидентом несколько лет.

Накануне Хайдаров признался, что помогает Филиппу Киркорову поддерживать фигуру после пластики.

По словам медика, у них с Киркоровым выработан целый план по сохранению молодости, в который входят походы к косметологу и аппаратные процедуры. Хайдаров добавил, что певец крайне ответственно подходит к предписанию его указаний. Киркоров соблюдает режим питания, но для занятий спортом у звезды пока не хватает мотивации.

Ранее Anna Asti на сцене перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом.