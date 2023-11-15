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«Фаворит» Пугачевой рассказал о помощи артистки в бедственные времена

Певец Сергей Савин заявил, что Пугачева давала ему деньги пачками

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Композитор Сергей Савин признался в интервью aif.ru, что певица Алла Пугачева сильно помогла ему в тяжелый период жизни.

Савин рассказал, что Пугачева финансово обеспечила его, когда тот был бедным студентом. По словам музыканта, артистка «выдавала деньги пачками», чтобы он смог воспользоваться услугами хороших стилистов и приобрести дорогую и брендовую одежду.

«Меня окружили заботой продавцы-консультанты, я сидел, как король. Такое я раньше видел только в кино. На меня там надевали одежду, снимали, мерили, поили, кормили. «О, это Аллы Борисовны подопечный. Все, сюда присядьте. Что желаете?» То есть я был прям полностью удовлетворен на тот момент. Я был, как суперкороль, серьезно», — вспомнил артист.

В сентябре Савин заявил, что во время посещения их замка в деревне Грязь между Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) было формальное общение «без всяких уси-пуси». По словам композитора, звезды обсуждали пиар-акции, которые можно было устроить «ради привлечения внимания».

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета.

Ранее племянница Максима Галкина отметила день рождения за 753 тыс. рублей.

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