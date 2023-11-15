Племянница Максима Галкина* отметила день рождения за 753 тыс. рублей

Племянница пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Алина потратила на празднование своего дня рождения более 753 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, сумма указана без учета услуг диджея, которые оплачивались отдельно. Аренда помещение, в котором проходило событие, составила 300 тысяч рублей. Музыкальная аппаратура стоила 65 тысяч рублей, а свет — 12 тысяч.

После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин покинул страну. Он уехал в Израиль, где проживал с супругой Аллой Пугачевой и детьми – дочерью Лизой и сыном Гарри.

В сентябре 2022 года артиста включили в список физических лиц — иноагентов. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

В октября 2023 года Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура. Он добавил, что в скором времени выступит в Европе, где у него будут встречи со зрителями в Польше, Молдавии и Британии. В ноябре юморист объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС.

Ранее Племянница Максима Галкина захотела стать популярной.