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У московского метро показывают работы стрит-арт художников

В Москве открылась выставка «Путь просвещения» у Курского вокзала

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Пресс-служба выставки «Путь сообщения»

В Москве 14 ноября состоялось открытие выставки уличного искусства «Путь сообщения», созданной ЦСИ Винзавод совместно с Москомархитектурой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Путь сообщения» — это философия искусства на улицах, его ценность и влияние на нашу жизнь и общество. Выставка предлагает совершить путешествие по внутреннему миру художника, понять его путь и способ самовыражения через уличное искусство», — заявила куратор уличной галереи НЕТСТЕН Сабина Чагина.

Экспозиция размещена на территории креативного пространства Москвы Арт Квартал — на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала к ЦСИ Винзавод и Центру дизайна Artplay. Перед подготовкой создатели выставки провели закрытых конкурс среди стрит-арт художников. По итогу их выбор пал на работы шестерых мастеров — Гоши Ykor, Zhihar, Жени Войнара, Андрея Aznet, Сергея Овсейкина (Zukclub) и Никиты Dusto.

«В своей работе я соединяю имитацию мозаики и классическое граффити. Такая синергия стилей отражает преемственность в изобразительном искусстве. Сам посыл также комбинированный: персонаж проходит один и тот же путь, но в разных трактовках — можно сказать, прорывается через тернии поездов», — рассказал о своей работе Aznet.

Ранее сообщалось, что в Театре имени Пушкина показали первый спектакль после ремонта.

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