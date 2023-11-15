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Жена Сарика Андреасяна о пластике Бони: «Просто ужасно»

Актриса Моряк прокомментировала пластику Бони словами «взрослеть нужно достойно»

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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк оставила гневный комментарий под фотографией с обновленной внешностью блогерши Виктории Бони. Об этом сообщает «СтарХит».

Моряк прокомментировала снимки Бони с премии Voice словами «просто ужасно». В этот день блогерша впервые полностью показала лицо после пластической операции. Актриса объяснила, что не имеет ничего личного к Боне. По словам артистки, ее претензии были направлены на всех звезд, которые прибегают к подобным процедурам.

Моряк заявила, что взрослеть нужно достойно, не превращая свое лицо «в предмет пиара, обсуждения и косметологического ужаса».

«Безусловно, у каждой женщины есть свои секреты, каждая хочет быть красивой настолько, насколько это возможно, но время обмануть еще никому не удавалось. Умение принять себя намного важнее!» — рассказала актриса.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на негатив из-за пластики.

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