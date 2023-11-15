Бывшая жена актера «Склифосовского» об отношениях после развода: «Было соревнование»

Бывшая жена Константина Соловьева, хореограф Анастасия Ларина призналась в беседе с изданием «СтарХит», что много конфликтовала с актером после развода.

Ларина рассказала, что она и Соловьев пережили множество ссор и разборок после расставания. По словам танцовщицы, она и экс-супруг ревновали дочерей и соревновались за звание лучшего родителя. Сейчас бывшие возлюбленные примирились и стараются наладить дружеское общение.

«Каждый раз, когда девочки оставались со мной и просились к папе, я злилась. Также и наоборот. Мы с Костей до сих пор выстраиваем грамотное общение», — поделилась бывшая жена артиста.

Ларина отметила, что Соловьев активно участвует в жизни дочерей и помогает им финансово.

«У нас нет никакого графика на детей — когда Костя хочет, тогда их и берет, мы находимся с девочками 50 на 50. Он поддерживает меня до сих пор, заботится, оплачивает квартиру, в которой я живу, в августе помог купить машину. Сейчас мне надо менять резину — он скинул сайт, где лучше приобрести колеса», — рассказала танцовщица.

Соловьев и Ларина поженились в 2014 году. В октябре 2023 года стало известно, что пара подала на развод.

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