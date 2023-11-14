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Саша Стоун раскритиковал экс-возлюбленную за большое количество пластики

Блогер Саша Стоун признался, что сейчас и не посмотрел бы на бывшую

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«Газпром-Медиа Холдинг»

Блогер Саша Стоун в интервью для YouTube-шоу «Вместе» раскритиковал свою бывшую девушку за большое количество пластики.

«Какие-то деньги уже стали появляться, и появилась там девочка такая. Без оскорблений в ее адрес, но сейчас бы я на нее, скорее всего, не посмотрел. Потому что сделанная грудь, сделанные губы. Но для почти 19-летнего парня это было: «Вау! Я еду на Mercedes, у меня здесь такая девочка! Что-то надо еще?» — вспомнил Стоун.

По словам блогера, он расстался с этой девушкой из-за ее предательства. Стоун был очарован любовью и жизнью, но в какой-то момент его «окунули в грязь». Однако, по словам блогера, этот случай придал ему мотивацию, чтобы доказать, что он может достичь успеха и заработать много денег.

«Я смогу реализоваться. Было сложновато морально очень. Я по сей день борюсь с тем, что я очень близко все воспринимаю», — резюмировал Стоун.

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