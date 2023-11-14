Агата Муцениеце рассказала из-за чего чувствует себя непобедимой

Актриса Агата Муцениеце в разговоре с Super заявила, что одиночество и пробежки на природе помогают ей зарядиться энергией.

«Мне важно побыть одной, желательно на природе. Находиться где-то в лесу идеально для меня. Наслаждаюсь небом, деревьями, когда бегаю в парке. Это как-то внутри подпитывает меня. После каждой пробежки прихожу заряженной, чувствую себя непобедимой», — рассказала Муцениеце.

По мнению артистки, энергетика природы отличается от человеческой. Актриса заверила, что когда она в таком состоянии, ее труднее сбить с толку. Сейчас большую часть свободного времени она проводит в новом загородном доме с детьми Тимофеем и Мией. Муцениеце считает, что при таком отдыхе нужно как можно скорее отключать телефон, чтобы не слышать критику от сторонних «знатоков».

«Желательно отключить телефон, потому что великие знатоки будут тебя преследовать. И очень важно услышать свой внутренний голос», — резюмировала артистка.

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