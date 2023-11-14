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Лепс рассказал о своем внебрачном сыне

Григорий Лепс заявил, что не общается со своим внебрачным сыном

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Григорий Лепс признался, что не общается со своим внебрачным сыном. Его слова передает «Пятый канал».

«Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — пояснил он.

По словам певца, его первенец появился в результате мимолетного романа. При этом сам наследник не знает, что у него есть звездный отец. У него самого уже есть семья и работа.

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына.

Недавно певица Маша Распутина предположила, что у Лепса может быть не один внебрачный ребенок.

«Столько гастролировал за всю жизнь. Ого-го! Пол страны внебрачных», — пошутила звезда (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Распутина призналась, что на месте Лепса хотела бы найти и познакомиться со своим сыном.

Ранее сообщалось, что Никиту Преснякова разыскивают судебные приставы.

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