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Лолита рассказала о 10 самых страшных днях в ее жизни

Певица Лолита рассказала об эвакуации родных с территории Украины

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита в интервью Алле Шишкиной вспомнила, как эвакуировала свою дочь, мать и отчима из Киева после начала спецоперации.

«Это были самые страшные 10 дней в моей жизни. Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет… Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем», — рассказала Лолита.

По словам исполнительницы, ей все-таки удалось найти нужных людей, которые помогли ей вывезти близких из Киева. При этом звезда уточнила, что за каждого человека ей называли определенные суммы. Лолита рассказала, что ее родственники приехали с одним только эвакуационным чемоданчиком. Ей нужно было одеть близких и перевезти их в свой дом в Болгарии.

«Мне надо было держаться, одеть близких, потому что они приехали с одним эвакуационным чемоданчиком. Как сидели в бомбоубежище, так и приехали», — вспомнила певица.

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