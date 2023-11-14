Умер один из основателей группы «Алиса»

В возрасте 63 лет умер бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом группа сообщила в своем Telegram-канале.

«Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Шаталин начал музыкальную карьеру в 1981 году, когда создал группу «Демокритов колодец». В ней он играл на гитаре и клавишных инструментах. В 1983-м совместно с Святославом Задерием он основал «Алису». В группе он играл на гитаре. Задерий называл музыканта «спокойным и очаровательным мужчиной». В декабре 2003 года после концертного тура в поддержку альбома «Сейчас позднее, чем ты думаешь» Шаталин ушел из группы по собственному желанию. Он занялся электронной музыкой после того, как покинул «Алису». В 2007 году вышел его сольный альбом «8 мелодий для электрического пианино». Несколько композиций с этой пластинки вошли в саундтрек к фильму «Прекрасное завтра».

В августе 2023 года сообщалось, что Шаталин ушел из дома и не вернулся. Позднее в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что Шаталин был найден живым, по просьбе родственников обстоятельства случившегося не разглашались.

Ранее умер гитарист группы Massive Attack Анджело Брускини.