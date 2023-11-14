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В Москве госпитализировали известного телепродюсера, съевшего сушеные мухоморы

Mash: телепродюсер Актан Суюншалин отравился сушеными мухоморами в Москве

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Актан Суюншалин/VK

Телепродюсера Актана Суюншалина госпитализировали в Москве после того, как мужчина отравился сушеными мухоморами. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 13 ноября 51-летний Суюншалин съел грибы и ему стало плохо. Супруга продюсера вызвала скорую помощь, и врачи увезли мужчину в больницу. На момент госпитализации он находился в тяжелом состоянии.

Суюншалина отправили в реанимацию токсикологического отделения одной из больниц в Москве. В клинике ему сделали промывание желудка и поставили капельницу.

Родственники продюсера объяснили, что мужчина не раз употреблял сушеные мухоморы, которые, по его словам, расширяют сознание.

Недавно стала известна причина экстренной госпитализации телеведущего Отара Кушанашвили из ресторана. Отмечается, что шоумен попал в больницу с гипертоническим кризом. Предполагаемый до этого диагноз — инфаркт миокарда — не подтвердился по результатам обследования.

12 ноября сообщалось, что Отара Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана Sabor de la Vida в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление.

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