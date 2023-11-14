Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дима Билан показал интерьер своей квартиры напротив Кремля

Певец Дима Билан назвал советским ремонт в своей квартире за 90 млн рублей

close
100%
bilanofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик из своей новой квартиры, которая находится напротив Кремля.

«А из нашего окна, Площадь Красная видна. Ну что, официально с новосельем! Началось планирование Нового года и ремонта», — подписал музыкант.

В самом ролике Билан отметил, что нынешнее 31 декабря проведет в этой квартире с ремонтом, который сделан «в советском ключе», а все последующие — уже в новом интерьере.

В начале ноября сообщалось, что певец Дима Билан приобрел новую невидимость минимум за 90 миллионов рублей. До этого артист заявлял, что планирует переехать туда и оборудовать в будущем доме студию звукозаписи. По словам звезды, его новое жилье также находится в нескольких минутах ходьбы от его альма-матер — Российской академии музыки имени Гнесиных.

Билан начал свою карьеру в 1998 году. В 2000-м его клип «Осень» попал в ротацию телеканала MTV Russia. В 2002 году артист дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале — «Новая волна». В 2003-м он выпустил свой дебютный альбом «Я ночной хулиган».

Ранее Лолита вспомнила, как бывший возлюбленный сравнил саркофаг с ванной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий