Дима Билан показал интерьер своей квартиры напротив Кремля

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик из своей новой квартиры, которая находится напротив Кремля.

«А из нашего окна, Площадь Красная видна. Ну что, официально с новосельем! Началось планирование Нового года и ремонта», — подписал музыкант.

В самом ролике Билан отметил, что нынешнее 31 декабря проведет в этой квартире с ремонтом, который сделан «в советском ключе», а все последующие — уже в новом интерьере.

В начале ноября сообщалось, что певец Дима Билан приобрел новую невидимость минимум за 90 миллионов рублей. До этого артист заявлял, что планирует переехать туда и оборудовать в будущем доме студию звукозаписи. По словам звезды, его новое жилье также находится в нескольких минутах ходьбы от его альма-матер — Российской академии музыки имени Гнесиных.

Билан начал свою карьеру в 1998 году. В 2000-м его клип «Осень» попал в ротацию телеканала MTV Russia. В 2002 году артист дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале — «Новая волна». В 2003-м он выпустил свой дебютный альбом «Я ночной хулиган».

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