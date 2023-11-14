Дочь солиста «Руки Вверх!» трижды сменила школу из-за отца

Дочь певца Сергея Жукова Ника призналась в беседе с Woman.ru, что трижды сменила школу из-за травли одноклассников.

Жукова объяснила, что буллинг происходит из-за популярности ее отца. Дочь артиста назвала себя сильным человеком, который старается не поддаваться травле одноклассников. По словам девушки, везде дети были очень жестокие к ней.

«Я училась в частной школе, а там, на самом деле, очень жестокие дети. И очень пафосные, а я нет. У нас просто в семье выстроены немножко по-другому приоритеты. У нас приоритеты выстроены на счастье, на любви», — поделилась Жукова.

В августе Жукова рассказывала, что любые ее достижения в учебе и творчестве приписывали «блату», и она тяжело из-за этого переживала. По словам дочери звезды, справиться с проблемой ей помогли психологические разговоры с родителями.

Сергей Жуков женился на экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд в 2007 году. У пары трое детей: Ника, Энджел и Мирон.

У Жукова также есть дочь Александра, которая родилась в браке Еленой Добындо в 2001 году. Певец расстался с первой супругой в 2005 году.

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