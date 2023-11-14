В Москве пройдет концерт в поддержку защитников России

В концертном зале «Москонцерт-Холл» 28 ноября состоится благотворительный концерт академического проекта «Белая риза», сообщает пресс-служба АНО «Культурные приоритеты».

Программа под названием «Буду ждать тебя» организована для поддержки участников СВО. На концерте будут представлены авторские песни в традициях советской песенной школы.

Также в фойе концертного зала пройдет выставка лучших работ всероссийского конкурса духовного русского арта «Обратная перспектива».

«Мероприятие проходит в рамках движения по возрождению фундаментальных культурных ценностей России. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на помощь защитникам и мирным жителям освобожденных территорий», — сообщают организаторы.