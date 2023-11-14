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Роза Сябитова сравнила Илью Соболева с голубем после конфликта

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что Илья Соболев пытался вывести ее на скандал

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syabitova_roza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что комик Илья Соболев пытался устроить скандал с ней на «Шоу Воли». Ее слова передала Ляйсан Утяшева в Telegram-канале.

Сябитова призналась, что была готова к тому, что Соболев может ее провоцировать и ставить в неудобное положение на программе. По словам звезды, комик периодически так делает с гостями шоу. Однако сваха считает непрофессиональным позицию, когда телеведущий все позволяет себе на передаче.

«Как только я поняла, что Илья «превратился» в того голубя, с которым нет никакого смысла играть в шахматы, потому что он фигуры по столу размажет, а еще нагадит и улетит, я прекратила обращать на него внимание», — заявила телеведущая.

В ноябре Сябитова стала гостьей программы «Шоу Воли». Во время съемки соведущий программы Соболев принимал активное участие в беседе Сябитовой и Павла Воли, подшучивая над свахой. Телеведущая возмутилась поведению комика. Она заявила, что юморист ведет себя не по годам. В ответ Соболев сравнил себя с артистом Юрием Никулиным.

«Где Никулин, а где ты? Сидишь мяукаешь у меня за спиной. Тебя вообще кто знает? Я даже имена ваши перепутала», — заявила Сябитова.

Соболев отметил, что свахе не стоит так пренебрежительно относиться к людям. Он уверил, что всегда контролирует свои слова и то, что говорят другие. По его мнению, телеведущую «понесло не туда». В эфире Сябитова попросила прощения у комика.

Ранее Роза Сябитова объяснила отсутствие партнера у Бузовой.

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