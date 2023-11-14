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Кушанашвили ответил на обвинения в инсценировке инфаркта: «Еще не выжил из ума»

Журналист Отар Кушанашвили опроверг инсценировку инфаркта

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и блогер Отар Кушанашвили опроверг в Telegram-канале, что устроил инсценировку инфаркта.

Кушанашвили заявил, что «еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках». Он также принес извинения за публикацию ролика из автомобиля, в котором прокомментировал матом новости о своей госпитализации.

«Он (ролик), конечно, был полон бравады. А бравада в этой ситуации неуместна. Я прошу прощения у всех, кого напугал. Я и сам напугался», — признался журналист.

Кушанашвили отметил, что с большим уважением относится к врачам и обнял всех сотрудников Боткинской больницы, когда покидал ее.

12 ноября сообщалось, что Отара Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление.

В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что Генпрокуратура РФ проверит телеведущего Отара Кушанашвили на предмет ложного вызова и инсценировки болезни.
По данным канала, подозрения в инсценировке инфаркта миокарда с целью самопиара появились после того, как Кушанашвили записал видеообращение о том, что отомстит тем, кто распространяет слухи о его здоровье.

Ранее сообщалось о госпитализации актера Юрия Соломина.

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