Лолита вспомнила, как бывший возлюбленный сравнил саркофаг с ванной

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью с Аллой Шишкиной, о своих критериях к партнерам.

Милявская заявила, что ее мужчина не должен быть дураком. Также в ее отношениях должны присутствовать общность интересов и приятие. Она хочет, чтобы ее личные границы соблюдали. По ее мнению, такое может сделать только человек, обладающий интеллектом.

Лолита призналась, что раньше могла сильно снизить свою планку претензий к партнеру и встречаться с глупым человеком из-за своего страха одиночества. Она вспомнила, как привела бывшего возлюбленного в Лувр, но тот не знал, что такое саркофаги.

«Приходишь в зал. Саркофаги. Думаешь: «Боже мой, какая работа! И этот саркофаг, и этот». А он говорит: «Какие ванны», — рассказала звезда.

Милявская отметила, что сейчас у нее совершенно адекватная планка для партнера. Артистка хочет себе мужчину, который был бы равен ей по финансовому и интеллектуальному положению.

«Просто я рассчитана для умного человека. Но иногда пыталась снизить планку и брать что есть на рынке. Поэтому я на рынок не хожу», — поделилась певица.

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