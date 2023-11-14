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Егор Крид о личной жизни: «Все плохо»

Певец Егор Крид заявил, что у него есть проблемы в личной жизни

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Егор Крид признался в беседе с Voice, что испытывает проблемы с личной жизнью.

Крид заявил, что у него «все плохо» в любовных делах. Намекнул, что старается ходить на свидания, однако те не оканчиваются успехом.

«В ней нет никаких побед. Событий много, но побед нет», — заявил исполнитель.

В октябре Крид высмеял бывшую возлюбленную, блогершу Валю Карнавал, на одной сцене. Артист получал награду «Певец года».

В 2020 Карнавал познакомилась с Егором Кридом на съемках. Она снялась в его клипе на трек «Девочка с картинки». Позже их дружеские отношения переросли в романтические. В 2021-м стало известно о расставании звезд. В том же году Крид высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy».

«Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал», — пел в композиции Крид.

В ноябре Крид позвал певицу и подругу Клаву Коку на свое YouTube-шоу, где заявил о крепких чувствах между ними. Он отметил, что чувствует между ним и коллегой уже «нечто больше, чем просто дружбу».

Ранее Митя Фомин объяснил успех Клавы Коки.

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