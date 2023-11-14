Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа

Жена актера Уиллиса Хеминг призналась, что чувствует вину за свою обеспеченность

close
100%
emmahemingwillis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о чувстве вины за свою обеспеченность. В этом она призналась в колонке для Sunday Paper.

По словам Хеминг, вина ее преследует потому, что у ее семьи есть средства для того, чтобы справляться с деменцией мужа, а у других семей их может не быть.

«Когда я отправляюсь в поход, чтобы разгрузить голову, я помню, что не все заботящиеся о партнерах люди могут себе это позволить. Когда история нашей семьи привлекает внимание, я помню о тысячах не рассказанных и не услышанных историй, каждая из которых достойна сочувствия и внимания», — написала она.

45-летняя Хеминг уверена, что ее миссия — поддержать тех, кто переживает то же.

«Хочу, чтобы вы знали — когда со мной связываются члены других семей, столкнувшихся с деменцией, я вижу в их историях отражение собственной скорби, потери, невероятной печали», — говорит она.

У Хеминг и Уиллиса растут двое дочерей — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин.

В конце сентября Хеминг высказалась о прогрессировании деменции мужа.

Она рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, еще в феврале 2023 года. Состояние актера супруга назвала тяжелым.

Ранее певица Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий