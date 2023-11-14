Марина Федункив оценила актерское мастерство Вали Карнавал

Артистка Марина Федункив рассказала в беседе POPCAKE.TV о работе на съемочной площадке с блогершей Валей Карнавал.

Федункив заявила, что Карнавал старается отыгрывать свою роль. Она назвала звезду хваткой в актерском мастерстве. Артистка считает, что в любом виде деятельности сильно влияют врожденные задатки.

«В принципе актерское мастерство, да и любые навыки, — оно либо в человеке есть, либо нет. Если человек математик, то у него все через счетную машинку», --заявила актриса.

Карнавал дебютировала в кино в 2021 году. Она сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х. Героине не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион».

13 октября Карнавал призналась, что расплакалась после эмоциональной сцены на съемках.

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