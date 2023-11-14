Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной

Певица Билли Айлиш в интервью изданию Variety призналась, что никогда не чувствовала себя желанной.

«Никогда не чувствовала себя женственной. Мне нужно убеждать себя, что я красивая девушка», — размышляет Айлиш.

Айлиш также рассказала об объективации в СМИ и социальных сетях. Она вспомнила о внимании к ее телу, которое повысилось, когда в 16 лет папарацци впервые сфотографировали ее не в мешковатой одежде, а в коротком топе.

«У меня большая грудь. Она выросла в девять лет, это просто я, просто я так выгляжу. Надеваешь что-то открытое, и все сразу же напоминают — ты же не хочешь, чтобы тебя объективировали?» — говорит она.

Певица также поделилась наблюдением, что мужские тела комментируют реже.

«Ты накачанный — круто. Нет — тоже хорошо. Худой как шпала — круто. Есть животик — круто. Пухляш — вообще супер. Всем нравится, и знаете почему? Просто девушки хорошие. Нам плевать, потому что мы видим человека таким, какой он есть», — говорит Айлиш.

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