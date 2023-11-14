Митя Фомин объяснил успех Клавы Коки

Фронтмен поп-группы «Hi-Fi» Митя Фомин объяснил успех певицы Клавы Коки. Его цитирует News.ru.

По словам Фомина, вокалистка добилась значительной популярности благодаря юмору и обаянию.

«Клава прекрасна. Она успешна, она во всех проектах. За ней интересно наблюдать, она обаятельна [...]. Она с прекрасным чувством юмора», — говорит об артистке Фомин.

Певец также попросил не навешивать на артистов ярлыков, если их творчество почему-то не нравится.

«Мы не имеем права награждать людей ярлыками, потому что они нам вдруг не нравятся или что-то не то сделали. Если кто-то не нравится, проходите мимо, это не ваше дело. Не нужно это обсуждать. Не ваше? Супер, идите и придите к тому, что ваше», — резюмировал певец.

В октябре Клава Кока раскрыла своего возлюбленного. Певица встречается с блогером Александром Повериным, с которым познакомилась в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать сердце артистки. В итоге певица выбрала Поверина. Пара встречается уже более четырех месяцев.

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