Клиентом хирурга Хайдарова стала крупная заграничная звезда

Российский пластический хирург Тимур Хайдаров, работающий со знаменитостями, признался, что его клиентом стала крупная заграничная звезда. Врача цитирует «Пятый канал».

По словам специалиста, он не может назвать имя известного за рубежом человека, прибегнувшего к его услугам — клиент запретил разглашать информацию.

«У них там такие правила о неразглашении. И опять же, наверное, в напряженной ситуации в мире он как бы не захотел этого разглашать. Конечно, было бы круто рассказать», — отметил хирург.

Хайдаров уточнил, что клиент доволен его работой и признался, что сам бы хотел рассказать о работе со звездой и вел об этом переговоры.

«Не для самопиара, а именно показать, что в России у нас есть такой уровень хирургии пластической, что зарубежные звезды летят и делают у нас операции. Вот больше с точки зрения, наверно, какого-то патриотизма хотелось показать. Это в любом случае вышло бы и на мировые СМИ, там уровень такой звезды был», — сказал врач.

В июле Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Одной из них — Евгении, которая впала в депрессию после трех неудачных хирургических вмешательств, — сделали повторную операцию на грудь.

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