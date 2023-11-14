Катя Лель раскрыла смысл прославившей ее в TikTok «джаги-джаги»

Российская певица Катя Лель раскрыла смысл слов «джага-джага» — строчки из песни «Мой мармеладный», прославившей ее в зарубежном сегменте соцсети TikTok. Ее цитирует «Радиоточка НСН».

По словам Лель, записавшей трек в 2004 году, она тоже не знала, что такое «джага-джага».

«Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил, ты не знаешь, что это такое? Это значит «Эй, как дела, все клево». Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. «Джага-джага» — это самое прекрасное, что есть на Земле», — рассказала артистка.

Песня «Мой мармеладный» завирусилась в TikTok осенью 2023 года. Юзеры снимают под трек липсинки, танцуют, примеряют меховые шапки и шубы и шутят, что теперь свободно владеют русским языком.

Сама Катя Лель считает, что энергия и вибрации являются успехами ее хитов.

«Звук — это энергия. Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время. Поэтому благодарю Вселенную за то, что сегодня происходит со мной и с моим творчеством», — рассказала артистка.

Ранее Мариинский театр получил пять премий «Золотой софит».