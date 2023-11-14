Батл-шутки рэпера Забэ о Татарском проверила Генпрокуратура

В шутках рэпера Забэ (настоящее имя Антон Забаев) о военкоре Владлене Татарском не нашли экстремизма и оправдания терроризма. О результатах проверки, проведенной Генпрокуратурой, сообщил Telegram-канал Mash.

Обращение рассмотрел центр по противодействию экстремизму. После проверки Telegram-канала и просмотра ролика с батла нарушений законодательства не выявлено.

Причиной проверки стал рэп-баттл между Забаевым и Александром «Керамбитом» Резеповым в рамках площадки RBL, которую Забэ и основал. В ходе словесного поединка Забэ зачитал панчлайн про военкора Владлена Татарского, в руках которого взорвалась подаренная ему статуэтка.

После этого общественник Иван Отраковский попросил СК и Генпрокуратуру проверить высказывания исполнителя на призывы к экстремизму и оправдание терроризма, а также Telegram-канал Забэ на предмет наличия постов, дискредитирующих ВС РФ.

В инциденте с Владленом Татарским, который произошел 2 апреля, пострадали 40 человек, в том числе — трое детей. Взрывное устройство сработало в доме №25 на Университетской набережной, мощность устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами.

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